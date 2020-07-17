İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını belirledi

T24 Haber Merkezi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sonbahar aylarında gerçekleştirilecek 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi.

Genç Caz Değerlendirme konserleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” doğrultusunda, Covid-19’a yönelik önlemler dikkate alınarak, 11-12 Temmuz tarihlerinde Salon İKSV’de seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Konserler ilk kez İKSV’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu sene müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzisyen Kalben, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.