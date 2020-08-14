İstanbul Caz Festivali açık havada başlıyor

Bu yıl pandemi nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, 2-14 Eylül arasında açık hava mekânlarında, 4 Eylül-16 Ekim arasında ise çevrimiçi platformda izleyicisiyle buluşacak.
Dijital yayına açılan konserlere 45 gün boyunca Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. Çevrimiçi platformun adresi ve ayrıntılı bilgiler daha sonra paylaşılacak. İstanbul Caz Festivali'ni bu yıl yaşanan zorlu şartlara rağmen gerçekleştirme kararı, müzisyen ve müzik sektörü emekçilerini desteklemek ve aynı zamanda kültürel faaliyetlerin sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla alındı.
Düzenlenecek konser ve konserlerin çevrimiçi gösterimleriyle kültür ve sanat yaşamının her koşulda vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun altı çizilirken sanatçılar ve izleyicilerin yeniden buluşması sayesinde sanatsal üretimin de teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Festivali İKSV düzenliyor
Festivali hayata geçirme kararı, kültür ve sanat alanındaki kurumsal sürdürülebilirlik adına da önem taşıyor. Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, bu vesileyle izleyicilerini bu zor dönemde hem sanatçıları hem de sektör emekçilerini desteklemeye davet ediyor.
Festival programı
Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu, 2 Eylül Çarşamba 21.30, Sultan Park – Swissotel The Bosphorus
Can Güngör, 3 Eylül Perşembe 21.30, Swissotel The Bosphorus
Baba Zula // Make Mama Proud, 7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye
Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva, 8 Eylül Salı, 18.30, Feriye
Islandman //Tuğçe Şenoğul // Guguo – 9 Eylül Çarşamba 18.30, Feriye
Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio, 10 Eylül Perşembe 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme
Bilal Karaman's MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı – 11 Eylül Cuma, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme
Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream” – 14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı.i