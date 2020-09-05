İstanbul Caz Festivali açık havada başladı

İstanbul Caz Festivali, parklar ve açık hava mekânlarında İstanbulluları yerli sahnenin iyi isimleriyle buluşturmaya devam ediyor.



Kısıtlı sayıda dinleyici katılımıyla ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uygun önlemlerle düzenlenen festival, önümüzdeki günlerde Kardeş Türküler, Jülide Özçelik, BaBa ZuLa, Ayyuka, Bilal Karaman, Büşra Kayıkçı gibi isimleri ağırlıyor.



Festival kapsamında dördüncü kez hayata geçecek Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



Konserlere paralel olarak Harun Tekin, Nilipek, Levent Erden gibi konuşmacıların katılacağı ve Türkiye güncel müzik sahnesinin ele alınacağı paneller ise İKSV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilir.

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Fotoğraf: Deli Bakkal