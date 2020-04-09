İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini online olarak erişime açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeselinin ardından Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlar için 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini de online olarak erişime açacağını duyurdu.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 'Sen evde kal biz sana geliriz” sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeselini erişime açan İBB, şimdi de senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın üstlendiği 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini 10 Nisan akşamı saat 22.30’da YouTube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacağını duyurdu.

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