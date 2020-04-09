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Kültür-Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini online olarak erişime açıyor

09 Nisan 2020 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeselinin ardından Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan  yurttaşlar için 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini de online olarak erişime açacağını duyurdu.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 'Sen evde kal biz sana geliriz” sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan 'Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali' belgeselini erişime açan İBB, şimdi de senaryosunu ve yönetmenliğini Aydın Orak’ın üstlendiği 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeselini 10 Nisan akşamı saat 22.30’da YouTube İBB Kültür Sanat kanalından yayınlanacağını duyurdu.

TIKLAYIN - Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali | İBB, büyük yazarı belgeselle anıyor

 

 

 

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