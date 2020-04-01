Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali | İBB, büyük yazarı belgeselle anıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 41 yaşındayken faili meçhul bırakılan bir cinayete kurban giden Türkçe'nin en büyük yazarlarından Sabahattin Ali
'yi özel bir belgeselle anıyor. "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgeselin gösterimi, YouTube'daki İBB Kültür Sanat
kanalından, yazarın 72. ölüm yıl dönümü olan yarın (2 Nisan 2020 Perşembe) saat 20.00'de yapılacak.
Sabahattin Ali, 72 yıl önce, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nin Sazara bölgesinde öldürüldü. Cinayeti "Milli Emniyet'e çalıştığını" söyleyen ve inzibat başçavuşuyken "silah çaldığı" gerekçesiyle ordudan atılan Ali Ertekin
"milli hislerle işlediği" söyledi. Yapılan yargılamada Ertekin önce sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından aynı yıl çıkarılan afla salıverildi.
İBB Kültür Daire Başkanlığı, yıllardır en çok satan kitaplar listesinde bulunan "Kürk Mantolu Madonna
" "Kuyucaklı Yusuf
" "İçimizdeki Şeytan
" romanları, hikâyeleri ve "Aldırma gönül
", "Melankoli
", "Geçmiyor günler
" gibi unutulmayan şiirleriyle Tükçenin en büyük seslerinden olan Sabahattin Ali'yi anmak için özel bir belgesel hazırladı. Yönetmen Metin Avdaç
'ın hazırladığı belgesel ve gösterimi hakkında İBB'den yapılan açıklama şöyle: