Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali | İBB, büyük yazarı belgeselle anıyor

T24 Kültür Sanat

Sabahattin Ali'yi özel bir belgeselle anıyor. "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgeselin gösterimi, YouTube'daki



Sabahattin Ali, 72 yıl önce, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nin Sazara bölgesinde öldürüldü. Cinayeti "Milli Emniyet'e çalıştığını" söyleyen ve inzibat başçavuşuyken "silah çaldığı" gerekçesiyle ordudan atılan Ali Ertekin "milli hislerle işlediği" söyledi. Yapılan yargılamada Ertekin önce sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından aynı yıl çıkarılan afla salıverildi.



İBB Kültür Daire Başkanlığı, yıllardır en çok satan kitaplar listesinde bulunan "Kürk Mantolu Madonna" "Kuyucaklı Yusuf" "İçimizdeki Şeytan" romanları, hikâyeleri ve "Aldırma gönül", "Melankoli", "Geçmiyor günler" gibi unutulmayan şiirleriyle Tükçenin en büyük seslerinden olan Sabahattin Ali'yi anmak için özel bir belgesel hazırladı. Yönetmen Metin Avdaç'ın hazırladığı belgesel ve gösterimi hakkında İBB'den yapılan açıklama şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 41 yaşındayken faili meçhul bırakılan bir cinayete kurban giden Türkçe'nin en büyük yazarlarından'yi özel bir belgeselle anıyor. "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgeselin gösterimi, YouTube'daki İBB Kültür Sanat kanalından, yazarın 72. ölüm yıl dönümü olan yarın (2 Nisan 2020 Perşembe) saat 20.00'de yapılacak.Sabahattin Ali, 72 yıl önce, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nin Sazara bölgesinde öldürüldü. Cinayeti "Milli Emniyet'e çalıştığını" söyleyen ve inzibat başçavuşuyken "silah çaldığı" gerekçesiyle ordudan atılan"milli hislerle işlediği" söyledi. Yapılan yargılamada Ertekin önce sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından aynı yıl çıkarılan afla salıverildi.İBB Kültür Daire Başkanlığı, yıllardır en çok satan kitaplar listesinde bulunan "Kürk Mantolu Madonna" "Kuyucaklı Yusuf" "İçimizdeki Şeytan" romanları, hikâyeleri ve "Aldırma gönül", "Melankoli", "Geçmiyor günler" gibi unutulmayan şiirleriyle Tükçenin en büyük seslerinden olan Sabahattin Ali'yi anmak için özel bir belgesel hazırladı. Yönetmen'ın hazırladığı belgesel ve gösterimi hakkında İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"Sabahattin Ali’yi, 72. ölüm yıl dönümünde Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali Belgeseli ile anıyoruz.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklerini, online yayınlarla sürdürmeye devam ediyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Geç Kalanlar ve Pollyanna oyunlarını online yayınlayarak sanatseverlerle buluşturan İBB Kültür Daire Başkanlığı, Sabahattin Ali’yi ölümünün 72. yılında belgesel gösterimi ile anıyor...



Yönetmenliğini ve yapımcılığını Metin Avdaç'ın üstlendiği Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali belgeseli, yazarın ölüm yıldönümü olan 2 Nisan’da Youtube İBB Kültür Sanat kanalından saat 20:00'de online olarak yayınlanacak.





Bizleri Belgesel, uzun bir araştırma sürecinin ardından Almanya, Bulgaristan ve Türkiye’de gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. Filmde Sabahattin Ali'nin edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-i meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamikleri de ele alınıyor...Bizleri kultursanat.ibb.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil web uygulamasından, YouTube İBB Kültür Sanat kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalınız.



Sağlık ve sanat dolu günlerde görüşmek dileğiyle."