Bağışıklığı güçlendirmek için evde hangi hareketler yapılmalı?

Yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından bir çok etkinlik dijital platforma taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, evlerinde kalmak zorunda kalanlara için egzersiz videosu hazırladı.

İBB Spor İstanbul Tesisleri'nde görevli profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersiz önerilerinden oluşuyor.

Yetişkinlere özel programın yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylerin uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı, bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizler de var.

Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için evde kalan vatandaşların günlük hareketlerinin azalmasına çözüm olarak hazırlanan video serilerinin devamında canlı yayınlanacak eğitimler de verilecek.



İBB 'Evde Egzersiz' içeriklerinin, hayat normal akışına dönene kadar düzenli olarak paylaşılacağını belirtti.



