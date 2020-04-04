İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Koronavirüs vaka sayısı artıyor
04 Nisan 2020 08:37
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, ''118 personelimizin Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır'' açıklamasını yaptı.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Ongun, ''70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır'' dedi.
Ongun'un paylaşımı şöyle:
''70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımıza şifa diler, İstanbul genelindeki tüm hizmetlerimizin eksiksiz devam ettiğini belirtiriz.''