Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: 20 yaş altına sokağa çıkmak yasaklandı, 31 şehre giriş çıkışlar kapatıldı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklarken, 65 yaş üzerine getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaşın altına da uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz" derken, pazar ve marketler gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği söyledi. Sosyal izolasyonun uygulanmasına ilişkin tedbirlerinden artırıldığını söyleyen Erdoğan, 3 adım mesafe kuralına uymayanlara adli ve idari cezalar uygulanacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun salgının yayılmasını durdurmak için tavsiye ettiği daha sıkı tedbirleri Erdoğan'a sunduğunu açıklamasının ardından ilave tedbirler açıklandı. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında virüsün hareketlilikle yayılmasına vurgu yaparak, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Erdoğan, daha öncesinde şehirlerarası ulaşıma getirilen kısıtlamayı hatırlatarak, bu tedbirlerin de artırıldığını söyledi. "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz" diyen Erdoğan, transit geçiş yapan ve zorunlu mal taşıyan nakliye araçları haricinde en az 15 gün şehirlere giriş çıkış yapılamayacağını duyurdu. Erdoğan'ın giriş-çıkışlara yasaka getirildiğini açıkladığı 31 il şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.

Halkın toplu olarak bir arada bulunduğu pazar, market, iş yerleri gibi mekanlarda da maske takma zorunluluğu getirilirken, 3 adım mesafe kuralının da yürürlükte olduğu belirtildi. "Sokaklar dahil kalabalık olabilecek yerlerde asla bir arada bulunulmayacak. İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergileyenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır" ifadesini kullanan Erdoğan, tedbirlerin gerekli görülmesi durumunda il pandemi kurulları tarafından artırılabileceğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık em malzeme hem müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki Covid-19 hastalarının önemli bir bölümünde Avrupa, Amerika seyahatinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın tespitinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkeye girişini geciktirmiştir.

"Şu an itibariyle dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz ise toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısıyla nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir.

"Temel gıda maddelerinin tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumunda bulunmamız da ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Türkiye bu küresel salgına ve krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak kurallara harfiyen uymaktır.

"Bilim Kurulu'muz hastalığın dünyada ve ülkemizdeki gelişimini an be an takip ediyor. Tedbirler de tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyada ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyoruz. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın hassasiyet gösterdiğini biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanların bulunduğunu da görüyoruz. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor

"Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz.

"Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehiri ile akciğer rahatsızlıkların sık görüldüğü Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle lojistik araçların dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri devam edecektir. 30 büyükşehirimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız gerekirse uzatacağız.

"Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğum tarihli olanlar sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi ve çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.







"Amacımız sadece vatandaşlarımızın çalışmak ve temel ihtiyaçları temin etmek için sokağa çıkması, geri kalanların evinde kalmasıdır. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz.

İnsan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler il pandemi kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil kalabalık olabilecek yerlerde asla bir arada bulunulmayacak. İkazlara uymayarak aksi davranışlar sergileyenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır. Amacımız eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar riayet edersek salgını o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde üzüntüyle takip ettiğimiz ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum.

"Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluş 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Ülkemizin bu sıkıntılı gününde dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışsa da milletimiz bu fitne olanaklarına imkan vermemiştir.

"Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekâlif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu çağrıya mecburiyetin ötesinde gönüllülükle iştirak ederek vatanı için vermiştir. Yardım kampanyasını sabote etmeye çalışanlar milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.

"En büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Covid-19'dan kaybettiğimiz Prof. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vereceğimizi, hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Aydınlık günlerin yakın olduğu inancını yineleyerek sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum."