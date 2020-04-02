İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk can kaybı yaşandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.

Ongun, dün yaptığı açıklamada İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirkette vaka sayısının 64, İBB'de ise 26 olduğunu duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre İstanbul, 8 bin 852 vaka ile Koronavirüs'ün en çok yayıldığı şehir olarak dikkati çekerken, dün itibariyle şehirde 117 can kaybının yaşandığı belirtilmişti.

İllere göre veriler bugün açıklanmazken, Türkiye'de 79 kişinin daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 456 yeni tanı konduğu kaydedildi. Böylece, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya; toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükselmiş oldu.

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