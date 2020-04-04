İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Defin işlemlerini titizlikle yürütüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Türkiye'de en fazla Kooronavirüs vakası bulunan İstanbul'da defin işlemlerini titizlikle yürüttüğünü açıkladı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, işlemlere başlayabilmek için ölüm nedenini biliyor olmalarını gerektiğini bunun için de doktor raporuna ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye'de görülmesiyle beraber bir dizi önlemi hayata geçirdi. İBB'den yapılan açıklamada "Bir yandan kentlinin Koronavirüs riskini azaltmaya yönelik çalışan İBB, diğer yanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için defin işlerini aksatmadan yürütüyor" ifadeleri kullanılırken, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından kurulan ekiplerin tam korumalı halde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri için titizlikle çalıştıklarını ifade İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, şu açıklamalarda bulundu:

“İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak İstanbul’da vefat eden vatandaşlarımızın cenaze işlemlerini büyük titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Evde, hastanede ya da başka bir yerde, ölüm bilgisini aldığımız an, cenazenin alınışından defnine kadar her işlem tarafımızca yapılıyor. Kimsesiz, adli, zehirlenme gibi cenazeleri almak için kurumuş ekiplerimizin sayısını, Koronavirüs salgını sonrası artırdık. Bu amaçla, Anadolu ve Avrupa yakasında ekipler kurduk. Bu işlemi tam korumalı bir şekilde ifa ediyoruz.

"Doktor raporu olmadan cenazeyi alamayız"

Bu konuda en büyük sıkıntımız şu ki; işlemlere başlamak için ölüm nedeninden haberdar olmamız gerekir. Bunun tek yolu, doktor raporunun çıkması, nüfustan düşmesidir. O an itibariyle, entegre olduğumuz nüfus müdürlüğü sisteminden cenaze işlemlerine başlayabiliyoruz. Bizim açımızdan gecikme ve aksaklıkların olmaması için biran önce doktor raporu hazırlanmalıdır. Bu iş, ilçe belediyeleri ve sağlık müdürlüğü uhdesinde yürütülür.

Evden cenazeyi almamız için doktor raporu, konu adli ise savcılık izin belgesi olmada cenazeyi alma hakkımız yoktur. Bu belgeler ulaştığı an itibari ile cenazeleri almak için yeterli sayıda ve liyakatte ekiplerimiz mevcuttur.

"Ekiplerimiz durduruldu"

İki gündür sosyal, yazılı ve görsel medyada yer alan, Ekrem Yapıcı cenazesiyle ilgili olarak şunu belirtmek gerekir. Sabah 06.00’da vefat eden vatandaşımızın bilgisi, kurumumuza saat 14.00 itibari ile geldi. İlk etapta, ‘doğal ölüm’ olarak gelen bilgi üzerine yola çıkan ekibimiz, cenazenin Sağlık Müdürlüğü’nce alınacağı bilgisi verilerek durdurulmuştur. Bu durdurma sonucu aksaklık oluşmuştur.

Bu ve buna benzer konuların, böylesi hassas günlerde yanlış haber ve söylemlere konu edilmesi hoş bir durum değildir. Sağlık Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve savcılığın, ilgili evrakları hızlıca hazırlamaları ve kurumumuza bilgi vermeleri durumunda, cenazenin alımından defnine kadar yapılması gereken her türlü işlemi yapma kabiliyet, liyakat ve ekipmana sahibiz.

Eklemek isteriz ki, salgınla ilgili alınan bütün koruyucu önlem kararlarına titizlikle uymaktayız. Bu çerçevede yeni alınan kararlar ışığında şehirlerarası cenaze nakil hizmetlerini de durdurmuş bulunuyoruz.

Özetlemek gerekirse, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak, Korona öncesinde olduğu gibi şimdi ve sonrası, ölen vatandaşımızın dini hassasiyetlerini gözeterek, her türlü defin hizmetini vermekteyiz, vermeye devam edeceğiz.”