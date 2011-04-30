İstanbul bu yıl da müziğe doyacak

T24 - Bu yıl 4-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. İstanbul Müzik Festivali’nin programı açıklandı. Festival, aralarında Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Hilary Hahn, Renée Fleming, Christoph Eschenbach gibi yıldız isimlerin bulunduğu 600’ü aşkın sanatçıya ev sahipliği yapacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 39. İstanbul Müzik Festivali’nin programı açıklandı. Borusan Holding desteğiyle 4-29 Haziran arasında gerçekleşecek festivalin bu yıl ki teması ‘Uzaklara Yolculuk’. Üç dünya ve altı Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak festivalde, aralarında Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Patricia Petibon, Hilary Hahn, Renée Fleming, Christoph Eschenbach gibi yıldız isimler sahne alacak. Bu isimlerin yanında klasik müzik dünyasının önemli orkestralarından Schleswig-Holstein Festival Orkestrası’nın da aralarında bulunduğu 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı İstanbul sahnelerinde ağırlanacak.





2.5 milyon Euro’ya çıktı



Etkinliklerde Aya İrini ile Arkeoloji Müzeleri, Çinili Köşk, Süreyya Operası gibi festival için klasikleşmiş mekanların yanında festivale hiç ev sahipliği yapmamış Galata Mevlevihanesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, İstanbul Modern ve santralİstanbul’daki Enerji Müzesi gibi değişik mekanlar kullanılacak. 39. İstanbul Müzik Festivali 2,5 milyon Euro’ya mal olurken festivale dahil edilmesi en güç olan sanatçıların Hilary Hahn ve Renee Fleming olduğu belirtildi.





Açılış genç sanatçılarla



Festivalin bu yılki açılış konseri, BBC Genç Sanatçılar ödüllü piyanist Lara Melda ve Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrası tarafından 4 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde verilecek. Konserde Muammer Sun, Sergei Prokofiev ve Edvard Grieg’in eserleri seslendirilecek.



Festivalde en çok dikkat çeken isimlerse: Kemancı Hilary Hahn, şef Rolf Beck, şef Christoph Eschenbach, Leonard Elschenbroich ve perküsyonist baba oğul Leonard Grubinger ve Leonard Grubinger Senior. 22 Temmuz’da Festival Özel Konseri’nde izlenebilecek üç Grammy ödüllü soprano Renee Fleming’e BİFO eşlik edecek.





