İstanbul Boğazı’nda yalı iskelesine çarpan tekne battı; 2 kişi kayıp

İstanbul Boğazı’nda kontrolden çıkıp, sahildeki bir yalının iskelesine çarpan sürat teknesi alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi yüzerek sahile ulaşmayı başarırken, olay yerine gelen ekipler kayıp 2 kişi için arama çalışmalarına başladı.

Olay, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Boğazı’nda ilerleyen içinde 3 kişinin olduğu belirtilen sürat teknesi, Anadolu Hisarı açıklarında kontrolden çıkarak Tarihi Hekimbaşı Yalısı’nın iskelesine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar gören tekne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) altında kısa süre içerisinde alabora oldu. Teknede bulunan 33 yaşındaki Cengiz Korkmaz adlı bir kişi, yüzerek boğazın Beykoz tarafında bulunan bir restoranın iskelesine çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen Korkmaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sırasında teknede olduğu belirtilen iki kişinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler, FSM köprüsü altında gemi ve botlarla arama çalışması yapıyor.

Olayın görgü tanığı bir kişi, " Üç kişi sürat teknesi ile dolaşırken, bir anda yalıya çarptılar. Bir kişi yüzmeyi biliyormuş. Onu biz kurtardık. Diğer iki kişiyi ise kurtaramadık. Şuanda aramalar devam ediyor. Kurtulan kişinin alkollü olduğu ve hastaneye kaldırıldığını duyduk" diye konuştu. İstanbul Boğazı’ndaki arama çalışmaları devam ediyor.