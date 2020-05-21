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Yaşam

İstanbul Boğazı'nda binlerce balık kıyıya geldi

21 Mayıs 2020 12:30

İstanbul Sarıyer İstinye Sahili'nde binlerce balık, kıyıya kadar geldi. Bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan önlemler nedeniyle, İstanbul Boğazı nadir rastlanacak görüntülere sahne oluyor.

Sahillerin teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı.

Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık, doyumsuz görüntüler de oluşturdu. (DHA)

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