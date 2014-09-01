İstanbul boğazı 8 metre daralıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Emirgan sahil yolunun denize doğru genişletilmesi projesinde sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz Mart ayında başlatılan çalışmalarda 700 metrelik sahil kesimine denize kazık çakma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Çakılan kazıkların üzerine beton dökülmesi işlemlerinin başladığı inşaat tamamlandığında sahil yolu 8 metre genişlemiş, İstanbul boğazı ise 8 metre daralmış olacak. Genişletilen bölümde 2 metre genişliğinde bisiklet yolu oluşturulacak.

Hürriyet'ten Ali Aksoyer'in haberine göre, ayrıca 3 metre genişliğinde toplamda 1550 m2 yeşil alan planlanıyor. Otomobilleriyle gelen vatandaşlar için ise sahil bandı boyunca 116 araçlık otopark cebi yapılacak.

Balık tutan vatandaşların içinde 30 metre uzunluğunda 3 adet balık tutma platformu yapılacak.

Böylece balıkçıların yürüyüş yapan ya da bisiklete binenleri rahatsız etmeden balık tutmaları sağlanacak. 2015 yılı başında proje tamamlandığında toplam 11 bin 300 m2'lik bir alan yeniden düzenlenmiş olacak.