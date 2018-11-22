İstanbul Birinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cumhurbaşkanlığı desteğiyle düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1 Aralık’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda başlayacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek İstanbul Birinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri’nin müzikseverlerle buluşması planlanıyor. Homayoun Shajarian, Paco Peña, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor.

Festival, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) kampüsleri dahil 4 farklı mekanda düzenlenecek. 5 Aralık’ta sona erecek festival kapsamında toplam 35 konser gerçekleştirilecek.

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Bu festival ile birçok kültürün bir araya gelmesi hedefleniyor. Dinleyiciler Türkiye’nin farklı yörelerinden doğan halk müziği haricinde İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan geleneksel müziklerini de çağdaş yorumlarla dinleme imkanı bulacak.

3 KAMPÜSTE 27 ÜCRETSİZ KONSER

3 gün boyunca üniversite kampüslerinde gerçekleşecek 27 konser ücretsiz olacak. 3 Aralık Pazartesi günü başlayacak konserler 5 Aralık’ta sona erecek.

Mustafa Keser, Taksim Trio, 5 Quartet, Türküler Bizi Anlatır, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dündar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, ApolasLermi, Ümit Yılmaz, Çiğdem Elmas, Aykut Aslan, Oğuz Aksaç, Ünal Zorer, Ayfer Vardar, Emel Tasçıoğlu, Erol Parlak, Sinan Ayyıldız, Okan Murat Öztürk, Nahide Babashlı ve daha birçok müzisyen kampüslerde öğrencilerle buluşacak.