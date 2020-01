İstanbul Bienali’nin küratörleri Elmgreen & Dragset oldu

15. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Nazilerin katlettiği eşcinseller için Berlin’de inşa edilen anıtın da tasarımcıları Elmgreen & Dragset sanatçı ikilisi üstlenecek.

Kaos GL’nin haberine göre, Elmgreen & Dragset, “Daha önce üç defa sanatçı olarak da katılma fırsatı bulduğumuz İstanbul Bienali’nin on beşincisinin küratörlüğünü üstlenmekten onur duyuyoruz. Milliyetçiliğin yeniden yükselişine tanık olduğumuz mevcut küresel jeopolitik durumu göz önüne alınca, işbirliği halinde yürütülen çabalara ve süreçlere dayalı bir bienal hazırlayabilmek bizim için daha da önem kazanıyor. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalışan bir sanatçı ikilisi olarak, işbirliği yapmak bize doğal gelen bir şey. Bir bienal, pekâlâ bir diyalog platformu olabilir ve farklı fikirlerin, bakış açılarının ve toplulukların birlikte var olabileceği bir biçimde yapılabilir” dedi.

1995 yılından bu yana birlikte çalışan sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in (Michael Elmgreen, fahri doktor ve Ingar Dragset, fahri doktor) çalışmaları, yerleştirme, heykel, performans ve tiyatro dâhil pek çok sanat türüne uzanıyor. Eserleri, İstanbul (2013, 2011, 2001), Liverpool (2012), Singapur (2011), Moskova (2011, 2007), Venedik (2009, 2003), Gwangju (2006, 2002), São Paulo (2002) ve Berlin (1998) bienallerinde sergilenen sanatçılar, 2000 yılında New York Guggenheim Müzesi tarafından verilen Hugo Boss Ödülü’nün son aday listesinde yer aldı ve 2002 yılında Berlin, Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Preis’e (Ulusal Galeri Ödülü) layık görüldü. Elmgreen & Dragset, 2012’de Londra, Trafalgar Meydanı’ndaki Dördüncü Kaide Komisyonu’na seçildi. 2015’te ise Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (NTNU) fahri doktor unvanı aldılar.

Daha önceki küratörlük projeleri arasında, 2009’da 53. Venedik Bienali’nde Danimarka ve İskandinav Pavyonları’nda sergiledikleri The Collectors (Koleksiyonerler), tek bir sergi için iki ulusal pavyonu ilk defa birleştirmesi nedeniyle Curating Worlds (Dünyaların Küratörlüğünü Yapmak) adını taşıyan Özel Mansiyon ödülüne layık görüldü. İkili, günümüzün kamusal alan kavramı üzerine yeni bir diyalog başlatmak amacıyla 2013’te, Münih kentinin tümüne yayılmak üzere, A Space Called Public (Kamusal Denilen Bir Alan) adını taşıyan geniş kapsamlı, geçici bir kamusal sanat projesi yürüttü. Aynı yıl Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde gerçekleşen Tomorrow (Yarın) adlı sergilerinde, müzenin daimi koleksiyonundan aldıkları resimleri, mobilyaları ve el yapımı eserleri sergiledikleri bir ortam tasarladılar. İkilinin daha önceki küratörlük projeleri arasında, Susanne Pfeffer ile birlikte, Künstlerhaus Bremen’de gerçekleştirdikleri Not a Drop But the Fall ve Kopenhag’da Avrupa Kültür Başkentleri programı kapsamında düzenledikleri Update (Güncelleme) (1996) adlı performans temelli festival sayılabilir. İki sanatçı halen, Eylül 2016’da Berlin’de, König Galeri’de açılacak olan Others (Ötekiler) adlı serginin küratöryel çalışmalarını sürdürüyor.

Elmgreen & Dragset aynı zamanda Uluslararası Bergen Festivali’nde (2008) sahnelenen L’Amour de Loin (Uzaktan Aşk) operası, Berlin Staatsoper’de (2008) sahnelenen Faustus, The Last Night (Faustus, Son Gece) operasının ve Opéra de Lyon (2006) ile Paris, Théâtre du Châtelet’nin (2006) sanat yönetmenliğini birlikte üstlendiler. İkilinin tiyatro oyunları arasında, ilk kez Skulptur Projekte Münster’de (2007) sahnelenen Drama Queens (Drama Kraliçeleri) ve Performa 11 için hazırladıkları Happy Days in the Art World (2011) (Sanat Dünyasında Mutlu Günler) yer alıyor.

Elmgreen & Dragset’in New York City Rockefeller Center’da (Public Art Fund, 2016) yerleştirilmiş olan Van Gogh’s Ear (Van Gogh’un Kulağı) adlı dik yüzme havuzu heykelinin merakla beklenen açılışı da dün gerçekleştirildi. İkilinin yakın zamandaki diğer solo sergileri ise Pekin’de Ullens Çağdaş Sanat Merkezi Büyük Salon’da (2016) sahnelenen kurgusal bir sanat fuarı olan The Well Fair; Seul’deki Samsung Sanat Müzesi PLATEAU’da (2015) sergilenen Deleuze esinli havalimanı Aéroport Mille Plateaux (Bin Yayla Havalimanı) olarak sıralanıyor. Elmgreen & Dragset ayrıca Danimarka Ulusal Galeri, Kopenhag (2014), Astrup Fearnley Museet, Oslo (2014), Boijmans Van Beuningen Müzesi, Rotterdam (2011), ZKM Modern Sanat Müzesi, Karlsruhe (2010), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2009), Enerji Santrali, Toronto (2006); Serpentine Gallery, Londra (2006), Tate Modern, Londra (2004) ve Kunsthalle Zürich (2001) gibi dünyadaki pek çok sanat kurumunda solo sergiler açtı.

15. İstanbul Bienali’nin Danışma Kurulu’nda Adriano Pedrosa, Başak Şenova, İnci Eviner, Iwona Blazwick ve Ute Meta Bauer yer alıyor.

15. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi 2016 sonbaharınnda düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulacak. Bienalin ön izleme günleri 2017’de 13 Eylül’de basına ve 14-15 Eylül’de ise profesyonellere yönelik olacak.