İstanbul Bienali'nden haftada iki film

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından beri düzenlenen İstanbul Bienali, daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği yaparak her hafta iki sanatçı filmini yedi günlüğüne ücretsiz olarak dijital erişime açıyor.

Konuya ilişkin İKSV'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bienali, 33 yıllık serüveninde türlü dalgalanmalar ve belirsizliklere karşı sanatı yanına alıp her zaman yeni yeşeren düşüncelerin, heyecanların, merakların izini takip etti. Dünyanın dört bir yanında hayatımızın sınırlarını yeniden belirlediğimiz bu dönem, çevremizle ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek için de bir alan sağlıyor. Bizler bu dönemde sanatın daha yaygın bir erişim imkanı bulacağını umuyor, hayal dünyasının fiziksel sınırlarla belirlenemeyecek ölçüde zengin olduğunu hatırlıyoruz. Daha önce İstanbul Bienallerine katılan sanatçılarla işbirliği halinde, her cuma iki sanatçı filmini 7 günlüğüne dijital erişime açıyoruz."