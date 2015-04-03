Başsavcı Salihoğlu'ndan talimatname: Avukatların üstü aranacak

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınıp öldürülmesi sonrası avukatların adliyeye girişleri tartışma konusu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu, avukatların üstünün aranarak adliyeye alınması için güvenlik görevlilerine, “İstanbul Adalet Sarayı’na girişlerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerin ilişkin çalışma talimat esasları” başlıklı yazılı talimat yayımladı.

Yasa çıkmadan yayımlanan ve İstanbul Adalet Sarayı'nın girişlerine asılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu imzalı talimatnamede, "İstanbul Adalet Sarayı'na girecek avukat, vatandaş ve personelin can güvenliğinin sağlanması ve gerekse genel kamu güvenliği, kamu düzeninin sağlanması açısından; girişlerde avukat, personel ve vatandaşların kapı dedektörlerinden geçmeleri, çantalarının da x-ray cihazından geçirilmeleri şeklinde denetim yapılacaktır" denildi.

'Üstlerin aranması için ayrıca bir arama kararı gerekmemektedir'

Başsavcı Hadi Salihoğlu imzasını taşıyan ve adliyenin girişlerine asılan talimat şöyle: “İstanbul Adalet sarayı girişlerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin çalışma talimatı ve esasları yasal mevzuat kapsamında belirtilmiştir. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin ‘Hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller’ başlıklı 25’inci maddesi 1. fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere, devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi tutulduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında ayrıca bir arama emri ya da kararı gerekmemektedir.

'Avukatlık kanununa aykırılık teşkil etmeyeceği de muhakkaktır'

Adalet sarayı giriş kapılarında bulunan kapı ve x-ray cihazından geçirilmek suretiyle yapılan kontroller bu kapsamda güvenlik amaçlı bir denetimdir.Bu uygulamanı CMK’nın 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen ceza soruşturması kapsamında yapılan arama işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. Maddesinde yapılan düzenleme avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği yada baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında yapılacak ceza soruşturmaları ile ilgili olup, avukatların adliye binalarına girişlerinde kapı dedektörlerinden geçmeleri ve ayrıca çantalarının x-ray cihazlarından geçirilmesi şeklindeki uygulamanın ceza soruşturması kapsamında CMK’nın 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen bir arama olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yine aynı şekilde bu uygulamanın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. Maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği de muhakkaktır.

Gerek İstanbul Adalet sarayı’na giren avukat, vatandaş ve personelin can güvenliğinin sağlanması ve gerekse genel kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması açısından, İstanbul Adalet sarayı’na girişlerde avukat, personel ve vatandaşların kapı dedektörlerinden geçmeleri, çantalarının x-ray cihazından geçirilmesi şeklinde güvenlik amaçlı denetim yapılacaktır. Bu son derece hassas dönemde avukat, personel ve vatandaşlarımızın gerekli desteklerini bekliyor ve uygulamanın çalışma talimatı ve esaslarına göre yapılmasını rica ediyoruz.