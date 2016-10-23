İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosu yeni yönetimini belirliyor. 36 bin 483 avukat 92 sandıkta oy kullandı. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu oldu.

Mehmet Durakoğlu kimdir?

Avukat Mehmet Durakoğlu kampanyasını ‘Kaldığımız yerden devam’ sloganıyla yürütmüştü. Durakoğlu, mevcut Baro Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Durakoğlu, avukatlara özel servis aracı sağlanması, adliyelere kreş açılması, avukatların özel sağlık sigortası primi ödeme külfetinden kurtulması gibi vaatlerde bulundu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun 10 kişilik Yönetim Kurulu listesinde 4 kadın avukat yer aldı.

Durakoğlu'ndan ilk açıklama

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından açıklama yapan Mehmet Durakoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Barosu'nda yaşanan seçim yarışı sonucu itibariyle çizginin başarısıdır. İstanbul Barosu'da aydınlanma devriminin temsilcileri kazanmıştır. Bu çizgi, özellikle Türkiye'de yaşanan siyasal konjonktür itibariyle bize yaşatılanlara yaptığımız direnmenin ifadesidir. Biz öncelikle yargı bağımsızlığının olmadığı hukuk devleti olmayı beceremediğimiz, hukukun üstünlüğünü içimize sindiremediğimiz için bu mücadeleyi başlattık. Bunu yaparken çok daha önemlisi avukata dokunduk, savunma hakkının kutsallığını savunurken meslektaşlarımızın mutlu olmasını temin edecek somut işler yaptık. O teminatı vermeye çalışacağız. Aynı çizgide devam edeceğiz. En küçük değişiklik olmayacaktır. Herkes bunu bilmeli. Şu anda kazandığımız zaferlerin başarısıyla kibirlenmeden bir hizmetin inancın sonucu olarak gerçekleştirdiğimizi bilerek yürüteceğiz. Hukuk devleti olabilmemizin mücadelesidir. Avukatların gerçekten avukatlık yapabilecekleri bir Türkiye yaratabilmektir mücadelemiz. Asla Atatürkçülüğümüzden bir adım sapmayacağız. Mücadeleyi devam ettireceğiz."

Oy dağılımı

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Av. Mehmet Durakoğlu: 13 bin 19 oy (Yüzde 54,42)

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Av. Several Ballıkaya Çelik: 3 bin 423 oy (Yüzde 14,31)

Hukukun Üstünlüğü Platformu Adayı Av. Mehmet Sarı: 3 bin 40 oy (Yüzde 12,71)

Avukat Hakları Grubu Adayı Av. Ömer Kavili: 2 bin 740 (Yüzde 11,45)

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Adayı Av. Ali Rıza Kaplan: Bin 699 (Yüzde 7,10)