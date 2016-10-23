İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu oldu.

Mehmet Durakoğlu kimdir?

Durakoğlu'nun İstanbul Barosu'nun sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1956'da Sivas'ta doğdu. Ankara Atatürk Lisesini bitirdi. 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1986'da serbest avukatlığa başladı. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri verdi. Aynı konuda yayınlanmış makaleleri vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulundu. 2004'de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2006'da Baro Başkan Yardımcısı oldu. 2010-2012 ve 2012-2014 dönemlerinde İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.