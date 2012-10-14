İstanbul Barosu seçiminde şike protestosu

Başkanlık seçimi heyecanının yaşandığı İstanbul Barosu seçimleri ilginç bir protesto gösterisine sahne oldu. Seçimin yapıldığı Haliç Kongere Merkezi'ne bir grup tekneyle yanaşarak 'şikeci baro istemiyoruz' pankartı açtı.

Otuzbine yakın üyesiyle dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda başkanlık seçimi bugün yapıldı. Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Ümit Kocasakal yeniden baro başkanlığına seçildi.

'Şikeci baro istemiyoruz ' eylemi

Öte yandan kimliklerini açıklamayın 4 kişilik bir grup tekneyle Haliç Kongre Merkezi'ne yaklaştı. Grup “Şikeci Baro istemiyoruz’ pankartı açarak bir süre Haliç'te tur attı. Oy vermek için haliç Kongre Merkezi'ne gelen bazı avukatlar da eylemi cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı avukatlar da eylemcilere, "Nerede yapmış şike', 'Şike nerede" diyerek eylemcilere seslendi. Eylemciler ise sessiz kalmayı tercih etti. Grup daha sonra tekneyle kongre merkezinden ayrıldı.