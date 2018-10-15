İstanbul Barosu haberine BirGün'den düzeltme ve özür

20-21 Ekim 2018'de gerçekleştirilecek İstanbul Barosu seçimlerini, "İstanbul Barosu'nda çekişmeli seçim" başlığıyla veren BirGün gazetesinden düzeltme ve özür geldi.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Birgün'den açıklama geldi. Açıklamada şöyle dendi:

Gazetemizin 15 Ekim tarihli 9. sayfasında İstanbul Baro seçimine dair çıkan haberde seçim sonuçlanmış gibi yazılmıştır.

Baro seçimi 20-21 Ekim tarihlerinde yapılacaktır.

Üzerinde çalışılacak taslak metin sehven editör programına gönderilmiştir. Bu hatadan ötürü sayfamızda yapılmamış seçim yapılmış gibi okura sunulmuştur.

Okurlarımızdan, İstanbul Barosu'ndan ve avukat dostlarımızdan özür dileriz.

Birgün gazetesinin hatalı haberini sosyal medya adresi Twitter'dan paylaşan Avukat Aslı Kazan, şöyle demişti:

"İstanbul Barosu’nda seçim önümüzdeki hafta. Ancak Birgün gazetesine göre seçim dün yapılmış. Üstelik çok çekişmeli geçmiş, mevcut baro Başkanı protesto edilmiş.. Birgün Gazetesi kazananı da yazsaymış tam olacakmış."