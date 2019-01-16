T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul barosu avukatları Akıngüç Sahnesi'nde

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Barosu avukatlarının oynayacağı, 'Otogargara', 7 Şubat’ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek

16 Ocak 2019 14:15

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Barosu avukatlarının oynayacağı, \'Otogargara\', 7 Şubat’ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

İstanbul Barosu Tiyatrosu oyuncuları, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı \'Otogargara\' adlı oyun ile İstanbul Kültür Üniversitesi, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Genci ve yaşlısı ile 7’den 70’e bir otogar komedisini konu alan oyunu, Abdullah Gün ve Mehmet Şah Çelik yönetiyor. Tamamı avukatlardan oluşan 30 kişilik ekibin rol aldığı oyun, 7 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da sahnelenecek.

İstanbul Barosu Tiyatrosu oyuncularının bugüne kadar sergiledikleri oyunlar arasında Çehov’un Ayı, Bir Evlenme Teklifi, Baştan Çıkarma, Mürebbiye ve Aksıyık oyunlarının yanı sıra İstanbul Üzerine Şiirli Bir Oyun Denemesi, Ölümü Yaşamak (Orhan Asena), Duvar (Paul Sartre) ve Artiz Mektebi (Müjdat Gezen) gibi birçok oyun yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABarosuAkıngüç OditoryumuSanat MerkezindeBarosu TiyatrosuYılmaz ErdoğanınKültürGenciAbdullah GünMehmetTamamıPerşembeAyı Bir Evlenme Teklifi BaştanMürebbiyeAksıyıkBir Oyun DenemesiYaşamak Orhan Asena Duvar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24