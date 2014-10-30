İstanbul barajlarının yüzde 70'i hala boş

İstanbul'da kurak geçen ilkbahar ve yaz aylarının ardından doluluk oranları hızla düşen barajları, sonbahar yağmurları doldurmaya, su seviyeleri yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre geçen Ağustos ayında yüzde 17.23'e kadar gerileyen İstanbul 'un barajlarındaki toplam doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 30.42'ye ulaştı.

Tasarrufa devam

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hızla yaşanan artışlara rağmen şu anda İstanbul'daki barajların halen yüzde 70'i boş durumda. Yağmurların devam etmesinin yanı sıra, muhtemel kar yağışlarının barajları doluluk oranı arttıracağı belirtilirken vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları istendi.