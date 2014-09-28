İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul'da hem Eylül ayının ortasında hem de son iki gündür yağan yağmurlar etkisini göstermeye başladı. 16 Eylül'de tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 14.46'ye gerileyen doluluk oranları, 19 Eylül'de özellikle Terkos, Alibey, Istrancalar ve Pabuçdere Baraj Havzaları'na düşen yağışlarla yüzde 17.37'ye yükselmişti. 25 Eylül'e kadar yüzde 17.5-18 aralığında değişen oranlar, son yağışlarla birlikte tekrar artışa geçti.

İSKİ'nin verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki doluluk yüzde 20.47'ye yükseldi. Bugün de devam eden yağışlarla birlikte doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Son yağmurun faturası

Öte yandan İstanbul'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 67 ağacın devrildiği, bazı binaların çatılarının uçtuğu çok sayıda tabela ve reklam panolarının hasar gördüğü bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hava tahmin raporlarına göre, kentte iki gün önce saat 18.00'de başlayan şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığı belirtildi.

Halen aralıklarla devam eden yağmurda metrekareye 5 ile 115 kilogram aralığında yağış düştüğü ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da kuvvetli yağış etkisini kaybedecek ancak molalarla bu gece saatlerine kadar bölgesel yerel yağışların devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

Şiddetli yağış nedeniyle 26 su birikintisine İSKİ ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin AKOM'dan koordine edildiği kaydedildi.