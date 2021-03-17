İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 62,71 seviyesine yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,71 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle oldu:

"16 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 707 bin metreküp

17 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %62,71"