İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 44,70'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 8 Şubat itibariyle %44,70 oldu.

İSKİ'nin Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70" denildi.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.