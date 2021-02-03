İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 43'ü aştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, 1 aydır etkili olan yağışlarla bugün itibariyle yüzde 43.45 seviyesine çıktı.
Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 47.37
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.80
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.21
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 45.39
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,41
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 41.77
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 70.52
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 50.36
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.88
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 93.8