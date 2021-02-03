İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 43'ü aştı

Son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan İstanbul'da, son yağışların ardından ortalama doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul’da 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, 1 aydır etkili olan yağışlarla bugün itibariyle yüzde 43.45 seviyesine çıktı.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 47.37

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.80

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.21

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 45.39

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,41

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 41.77

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 70.52

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 50.36

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.88

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 93.8