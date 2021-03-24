İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son günlerdeki yağışların etkisiyle bir günde yaklaşık 2 puan artarak yüzde 68,64'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 68,64'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.



Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 68,64 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 24 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,81 olarak görülüyor.