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Çevre

İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

24 Mart 2021 09:46

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son günlerdeki yağışların etkisiyle bir günde yaklaşık 2 puan artarak yüzde 68,64'e yükseldi.

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