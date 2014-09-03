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Yaşam

İstanbul Ataşehir'de kalaşnikoflu maganda yaraladı

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kalaşnikofla etrafa ateşler saçan kişiyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı

03 Eylül 2014 08:46

İstanbul Ataşehir ilçesinde evinin balkonuna çıkan bir kişi, rastgele ateşlenen kaleşnikof mermisiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, istanbul Ataeşhir ilçesinde bir site önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki kaleşnikof marka otomatik silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada sitedeki bir binanın 10. katındaki evinin balkonuna çıkan Selim Erke, kulağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erke, tedavi altına alındı.

Ateş açan kişi, otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 15 boş kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, bu kişiyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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