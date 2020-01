İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde hafta başında elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran Pazartesi günü 09.00-13.30 saatleri arasında elektrik alamayacak yerler şöyle:

Kadıköy

Bostancı Mahallesi, Özlem Sokağı, Ali Nihat Tarlan Caddesi, Daryol ve Taşlı Çeşme sokaklar, Eminalipaşa Caddesi, Yağmur ve Kocayol sokaklar, Kemal Akgüder ve Şemsettin Günaltay caddeleri, Bahçeler Arası Sokağı, Moda ve Dr. Esat Işık caddeleri, Moda Bostan, Şinasi Efendi, Atıfet, Yusuf Kamil Paşa, Şair Nefi, Moda Mektebi, Ferit Tek, Fazıl Paşa, Hüseyin Bey sokaklar, Vito Çıkmazı, Lütfi Bey, Osman Zeki Üngör, 2. Vito Çıkmazı, Belkıs Dilligil, Yeni Fikir, Dr. Şakir Paşa, Sivas Topal, Kagnı, Murat Bey, Dalga, Rüşen Ağa, Şeref Akdik, Bademaltı, Leylak, Karakol, Damacı, Cihan Serasker, Fırıldak, Gündoğdu, Gürbüz Türk, Hacı İzzet ve Yaver Bey sokaklar.

Ataşehir



Küçük Bakkalköy Mahallesi, Spastik Çocuklar Okulu, Kurudere ve Yasa sokaklar, Kocasinan Caddesi ve civarı, Barbaros Mahallesi Toki Varyap, Salacak Rönesans Gayrimenkul, Fenerbahçe Ülker Arena. Pendik'te Kaynarca Mahallesi, Zeytin ve Karamuk sokaklar, Deniz Sitesi A, B, C, D bloklar, Hisar Sokağı, Yıldız Evler Sitesi A, B, C bloklar, Şenlik ve Ayyıldız sokaklar, Deniz Caddesi, Kiler Marketleri, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Erboy İş Merkezi, BİM, Evronos ve Derya sokaklar, Tezel İşhanı, İstiklal Caddesi, Okualtı, Kavaklı, Fırın ve Dalgıç sokaklar, İGDAŞ panosu, İstiklal Caddesi ve Çamdalı, Bahçe sokaklar, Aydınlı Yolu Caddesi, Şeyh Edebali Parkı, Kaynarca Mahallesi İNTERMAK Makine, Nur ve Karagül sokaklar, Selçuk İş Merkezi, Yanyol Deyiş Sokak, Kurtköy Mahallesi Sanayi Caddesi, Arı Makine, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Zet Redüktör, Ece Boya, Kalıpsan, Ark inşaat, Toros Et, As Civata ve Ensar Caddesi Alkar.



Çekmeköy



Hamidiye Mahallesi, Gül 91 Sitesi civarı, Şehit Hüseyin Ay, Akasya, Kürkcü, Çağlar, Papatya, Tütengil, Baran sokaklar, Yıldız Sarayları Sitesi Sağlık Ocağı önü, Hilal, Akasya, Ekin sokaklar, Kızılay Parkı civarı, Florya, Üstündağ, Meşrutiyet, Petek, Akasya sokaklar, Sardunya Evleri Sitesi, Ekşioğlu Mira Evleri, Şener Sokağı, Çamlık Mahallesi, Bolelli Sitesi, Mimar Sinan Caddesi, Evrensel 2 Sitesi, Akkan Sitesi, Bilen Sokağı köşesi köprü tarafı, Mesut Sokağı, Turan Cam, Köksal Dölek Fabrikası, Nilüfer, Göksel, Çağlayan, Akarsu ve Gürkan sokaklar, Hudai Yolu, Coşkun Oto, Eta Yapı ve Mesut Sokağı, Ömerli Köyü, İğde, Selvi, Karaçam sokaklar, AYEDAŞ binası ve civarı, Ömerli Belediye Binası ve civarı, Mega Otomotiv.

Maltepe

İdealtepe Avcılar Caddesi, Ali Reis ve Keklik sokaklar, Aydınevler Amiral Orbay Caddesi, Sancak Sokağı, Barbaros Caddesi, Aydınevler Dervişbey Sitesi, Girne Mahallesi, Sanayi Caddesi, Kamyoncular Sitesi, Girne Caddesi, Kestane ve Destan sokaklar civarı, aynı gün 09.00-18.00 saatleri arasında Başıbüyük Mezarlık Yolu Caddesi, Papatya Sokağı, Dudullu Yolu ve Tekke caddeleri, Gözde, Yıldız, Elif, Turgut, Tekke Deresi, Orkide, Yazgan, Kartal sokaklar ve civarı.

Sancaktepe



Osmangazi Mahallesi, Atayolu Caddesi ve altı, Polat Caddesi, Mimar Sinan Mahallesi, Esentepe Caddesi, cami civarı ve Mimar Sinan Caddesi.

Şile

Sofular Köyü, Alacalı Tahlisiye mevkii, Alacalı 5 Evler Sitesi ve çevresi, Alacalı Köy girişi, Alacalı Köy içi, Alacalı Doğancılı arası sahil civarı, Doğancılı Köprübaşı ve civarı, Doğancılı Köy içi, Doğancılı PTT ve civarı, Doğancılı okul, Ufuk sitesi ve civarı.

Üsküdar



Altunizade Mahallesi, Marmara Hastanesi bahçesi, Haluk Türksoy Sokağı, Carrefour Genel Müdürlüğü, Altunizade Muhtarlık, SAP İş Merkezi, Oymacı Sokağı, Başkent Üniversitesi Hastanesi ve civarı.



Tuzla



Postahane Mahallesi, PTT, Muhacir Sokağı, İstasyon ve Tahaffuzhane caddeleri, Yeni Has Sitesi, Ova ve Murat Çelen sokaklar, İstasyon Mahallesi, Dalyan, Taşoluk, Koza 1 Evleri ve Papatya sokaklar.

Kartal

09.00-18.00 saatleri arasında Orhangazi Caddesi, Adım Sokağı ve civarı.



Adalar

10.00-12.00 saatleri arasında Büyükada Tepeköy mevkii, Çarkıfelek, Acem Köşkü ve Mimozalı sokaklar civarı.