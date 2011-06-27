İstanbul Akvaryum açılışında 70'e yakın balık flaştan öldü!

T24

Nuh’un gemisi karşılıyor

15 bin canlı var

Balıklar flaştan ölmüş

Giriş 29 lira

Milliyet'ten Önay Yılmaz'ın haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün açılışında yetkililerden birkaç gün tanıtım amacıyla ücret alınmamasını istemesi üzerine Florya’daki İstanbul Akvaryum’da dün izdiham yaşandı. Akvaryum’un ücretsiz olduğunu öğrenen İstanbullular da dün sabahın erken saatlerinden itibaren Florya’ya akın ederek trafiği kilitledi. Ziyaretçilerin en çok ilgisini köpekbalığı ve yengeçler çekti. Müren balığı, deniz atları, ıstakozlar ve vatozlar da özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Yağmur Ormanı temalı bölümde ise aşırı nemden dolayı yukardan su damlalarının yağması üzerine ziyaretler şemsiyelerini açmak zorunda kaldı. Ses ve yağmur efektleriyle gerçeğinden ayırt edilemeyen Yağmur Ormanı, 1200 metrekarelik bir alana yayılmış. Burada en çok ilgiyi çekenler dev canlı bitkiler, yapay şelaleler, piranhalar ve iguanalar.Florya sahilinde 100 bin metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine konumlanmış, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olduğu açıklanan İstanbul Akvaryum’a girdiğiniz anda, sizi Nuh’un Gemisi karşılıyor. Yani ilk girdiğiniz bölüm size Karadeniz’i anlatıyor. LCD ekranlara dokunarak bilgi edinebiliyorsunuz. Ayrıca panellerde de Karadeniz’in oluşumu ve Karadeniz’de yaşayan canlılar hakkında çeşitli grafikler bulabiliyorsunuz. Daha sonra ise sırayla, İstanbul Boğazı, Marmara, Çanakkale Boğazı, Ege, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Küresel Isınma, Akdeniz, Cebelitarık Boğazı, Doğu Atlantik (Batık Gemi), Orta Atlantik, Batı Atlantik, Panama Kanalı, Pasifik, Nautilus (Denizaltı), Yağmur Ormanı alanları yer alıyor. Özetleyecek olursak, 16 tema ve 1 yağmur alanına ev sahipliği yapıyor Akvaryum. Tabii ki bu bölgelerin deniz canlıları da akvaryumlarda serbestçe dolaşarak izleyenlere görsel bir ziyafet sunuyor.Ziyaretçilerin coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan bir yolculuk yapabilecekleri 6 bin 800 metreküp su kapasitesine sahip, 2 katlı olarak toplan 22 bin metrekare üzerine inşa edilen İstanbul Akvaryum’da, 1.2 kilometrelik gezi parkuru ve 1500 türe yakın yaklaşık 15 bin canlı çeşidi yer alıyor. Temalar içerisinde o alanın kültürel, tarihsel, mimari özellikleri, buna uygun dekoratif unsurlar, interaktif oyunlar, filmler ve alan hakkında detaylı bilgilerin verildiği, görsel grafiklerin yer aldığı İstanbul Akvaryum’da, irili ufaklı 64 adet tank içersindeki binlerce çeşit canlıyı gözlemek mümkün.Çanakkale Boğazı alanında Truva Atı, Ege alanında Poseidon heykeli, Kızıldeniz alanında rengarenk mercanlar, Cebelitarık Boğazı alanında Herkül heykelini geçtikten sonra Doğu Atlantik alanında kendinizi bir anda Liberty adlı batık bir geminin içinde buluyor; pencerelerinden okyanusa açılıyor ve Atlantik’in zengin sualtı yaşamına tanık oluyorsunuz. Pasifik alanında size tsunami, deprem ve volkanik patlamalar hakkında bilgiler veren dev bir pano bulunuyor. Okyanus tabanının coğrafi yapısı hakkında ilginç bilgilerin verildiği bu bölümde, çok büyük bir deniz anası tankı da ilgi çekiyor. Nautilus (Denizaltı) alanının dekorasyonu, yoğun titreşim, ses ve aydınlatma efektleri sayesinde, ziyaretçiler gerçek bir denizaltıda seyahat ediyormuş hissine kapılıyor. Alandaki ekrandan ziyaretçiler ile konuşan bir kaptanın oynatıldığı filmde, inilen derinliklerdeki canlılar hakkında bilgi veriliyor ve led aydınlatmalı göstergelerden denizaltının kaç metrede olduğunu görebiliyorsunuz.Bu arada yetkililer, balıklara yaklaşılmaması gerektiğini, bunların bazılarının zehirli olduklarını sık sık anons etmek zorunda kalıyorlar. Flaş kullanılmaması uyarısına ise pek aldıran olmuyor ve bu da görevlileri zor durumda bırakıyor. Çünkü bir görevli, yaklaşık 60-70 balığın patlayan flaşlardan etkilenerek öldüklerini söylüyor. Bu anonsları da o yüzden sık sık yapmak zorunda kaldıklarını anlatıyor.Yap İşlet Devret modeliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Akvaryum Projesi’nin işletmesini 30 yıllığına Nuhoğlu İnşaat, Alt ve Üst Yapı İnşaat, Metal Yapı ve Nas İnşaat’ın kurduğu konsorsiyum olan İstanbul Akvaryum Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. üstlenecek. Projenin toplam maliyeti ise 268 milyon TL. İçerisinde sinema, tiyatro, çocuk eğlence merkezleri, yiyecek içecek merkezleri bulunan Akvaryum’da, 145 mağaza kapasitesine sahip bir de AVM ile 1200 araçlık bir otopark alanı yer alıyor. 0-2 yaş grusbuna ücretsiz olan Akvaryum’a yetişkinler 29 TL’ye girebiliyor. Öğrenci, öğretmen, engelli, 65 yaş üstü, gazilere 22 TL olan Akvaryum’da 3 kişilik aile ücreti 68, 4 kişilik aile ücreti ise 85 TL. Ayrıca gruplara ve seyahat acentalarına da çeşitli indirimler uygulanıyor. Açılış saati sabah 10.00 olan Akvaryum, akşam saat 20.00’ye kadar gezilebiliyor.