İstanbul Adliyesi'nde elektrikler kesildi, hiçbir işlem yapılamıyor

Avrupa’nın en büyük adalet saraylarından biri olan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda elektrik krizi yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre adliye binasında saat 09.15’ten beri elektrik yok. Jeneratörün de devreye girmediği binada hiçbir işlem yapılmıyor.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul Adliyesi’de bulunan bir avukatın verdiği bilgilere göre hiçbir mahkemede duruşma yapılamıyor. Bir çok avukatın elektrik sorununu mazeret bildirerek binadan ayrıldığı ifade edildi. Aynı avukat “Telefonun ışığı ile merdivenleri çıkıyorum. Özellikle güneş ışığını görmeyen yerlerde tam bir karanlık hakim” dedi.

Elektriğin kesilmesi ile birlikte devreye jeneratör sisteminin girmesi bekleniyor. Ancak bir kaynağın iddiasına jeneratör sisteminde de arıza yaşanıyor.

Toplam 330 bin metrekarelik kapalı alanıyla Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olarak gösterilen İstanbul Adliye Sarayı'nın günlük ziyaretçi sayısı 70 bin kişi olarak ifade ediliyor. Söz konusu binaya temmuz 2011'de taşınma işlemleri tamamlandı.