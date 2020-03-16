İstanbul Adliyesi'nde Koronavirüs önlemi: Tutuksuz davaların duruşması ertelendi

İstanbul Adliyesi'nde Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Koronavirüs'e ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

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