İstanbul Adli Tıp Kurumu, Aysel Tuğluk için 'Cezaevinde kalabilir' dedi; HDP, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin raporunu hatırlattı

İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı, 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski DTP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk’un sağlık durumu hakkında “Hayatını yalnız idame ettirebilir” raporu verdi. Rapora tepki gösteren HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Av. Ümit Dede, Tuğluk'la ilgili Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından daha önce, ‘hastalığının kronik seyirli olduğu ve ilerleyici vasıf arz ettiği, cezaevi koşullarında sağlanabilecek tıbbi destek ve bakımının yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine ve dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi’ gerektiğine dair kurul raporu hazırlandığını hatırlattı. Dede, parti olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

ATK Raporu: Cezaevi şartlarında hayatına devam edebilir

İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutulan eski Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk’un sağlık durumuna ilişkin raporu tamamladı.

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Raporda, “Hayatını yalnız idame ettirebileceği, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam ettirebileceği…” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda, Tuğluk’un avukatları tarafından yapılan tahliye talebini reddetti.

HDP, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hazırladığı raporu hatırlattı

Konuya ilişkin HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Av. Ümit Dede yazılı açıklama yaptı.

Dede yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Tuğluk hakkında İzmit Seka Devlet Hastanesi’nce ilk teşhis konulduğu günden itibaren partimizin ilgili birimleri ve avukatları tarafından, Tuğluk’un hem sağlık durumu hem de bu duruma bağlı hukuki süreci titizlikle takip edilmiştir. Bu süreci ilk günden beri yakından ve titizlikle takip etmemize rağmen, gerek Sayın Tuğluk ve gerekse de ailesinin hassasiyeti ve talebi doğrultusunda konu daha önce tarafımızca kamuoyu gündemine getirilmemiştir.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ATK sürecinin tamamlanması beklenmeye karar vermiştir. Daha önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından, ‘hastalığının kronik seyirli olduğu ve ilerleyici vasıf arz ettiği, cezaevi koşullarında sağlanabilecek tıbbi destek ve bakımının yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine ve dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi’ gerektiğine dair kurul raporu hazırlanmıştır. Bu rapordan sonra hem avukatları hem de cezaevi idaresi Sayın Tuğluk’un İstanbul ATK Başkanlığı’na sevki talep edilmiştir.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Dede, “Avukatları ve HDP Hukuk Komisyonu olarak bizler, Kocaeli ve İstanbul Adli Tıp kurumlarının raporları arasındaki açık çelişkinin giderilmesi ve Aysel Tuğluk’un sağlığının ve yasal haklarının korunması için gerekli idari, tıbbi ve hukuki yolları sonuç alıncaya kadar ısrarla takip edeceğiz. Bu kapsamda avukatları tarafından Adli Tıp Üst Kuruluna bugün itibariyle itiraz başvurusunun yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. ATK’nın Aysel Tuğluk ile ilgili kararı siyasidir, kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Buldan: Tuğluk bir an önce tahliye edilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Buldan, "Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Tahliyesi bir an önce gerçekleşmelidir."