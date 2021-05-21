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İstanbul Adalet Sarayı'nda klavye sınavı yoğunluğu; pandemi tedbirleri unutuldu!

21 Mayıs 2021 13:02

İstanbul Adalet  Sarayı'nda klavye sınavından dolayı yoğunluk yaşandı. Sınav nedeniyle pandemi tedbirleri unutuldu. Yüzlerce kişi, kapalı ortamda, sosyal mesafe olmadan bekledi.

Türkiye genelinde yapılan katiplik alımı için bugün klavye sınavı yapıldı. İstanbul'da sınavlara girenler sabah erken saatte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Toplam 4 bin 800 kişinin katılacağı İcra ve Zabıt Katipliği sınavı için adliyeye gelenler yoğunluk oluşturdu. Sınav nedeniyle pandemi tedbirleri unutuldu.  Yüzlerce kişi kapalı ortamda sosyal mesafe olmadan yan yana bekledi. 

Adaylardan icra katipliği için gelenler sabah saatlerinde sınava alınırken zabıt katipliği sınavı için gelenler ise öğlenden sonra alınacak. Sınavda  f ve q klavye kullanacak olan adaylardan sınav süresi olan 3 dakikada minimum 90 kelime yazmaları isteniyor. 4 bin 800 adayın katıldığı sınavda 200 kişi alınacağı bilgisine ulaşıldı. (DHA) 

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