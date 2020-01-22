Tarih ve saat verildi; İstanbul'a kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği duyuruldu. Duyuruya göre, şehir merkezinde karla karışık hafif yağmur ve aralıklarla hafif kar; Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise yüksek kar şeklinde yağacak.

İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların ev ve iş erlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi. (DHA)