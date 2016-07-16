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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul 3. Kolordu Komutanı: Kışlalarınıza dönün!

"TSK hiyerarşisi dışında herhangi bir emri dışında tüm personele kışlalarına dönmesi çağrısı yapıyorum"

16 Temmuz 2016 05:07

İstanbul 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk, TSK adına yapılan “Ülke yönetimine el koyuldu” açıklamasıyla ilgili olarak “TSK hiyerarşisi dışında herhangi bir emri dışında tüm personele kışlalarına dönmesi çağrısı yapıyorum. Aksi takdirde bu personele hukuki işlem yapılacağını söylüyorum” dedi.

Erdal Öztürk’ün NTV’de yaptığı açıklama şöyle:

TSK hiyerarşisi dışında herhangi bir emri dışında tüm personele kışlalarına dönmesi çağrısı yapıyorum. Aksi takdirde bu personele hukuki işlem yapılacağını söylüyorum. Silahlı Kuvvetler milletin ordusudur. Silahlı Kuvvetler TBMM iradesine saygılıdır. Kışlalarına dönmeleri için elimizden geleni sarf edeceğiz.

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