Kemal Kılıçdaroğlu: Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'darbe girişimi'ne ilişkin açıklama yaptı. NTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye sahip çıkmak sadece CHP'lilerin AKP'lilerin değil, herkesin ortak görevi" dedi. CHP'nin halkın iradesine sahip çıktığına değinen Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Efendim, biz demokrasimizi güçlendirmek için çok büyük çaba harcadık. Hep birlikte demokrasimizi güçlendirmek istedik. Acı darbelerin izlerini hala taşıyoruz. Yeni bir darbeyle karşı karşıya kalmak asla söz konusudur. Cumhuriyete sahip çıkmak temel ilkelerimizdendir. CHP parlamenter demokrasinin olmazsa olmaz ilkesinden halkın iradesine sahip çıkmaktadır. Toplumun her kesimi darbe girişimine ortak ses çıkarmalıdır.

"Sayın Başbakan’la konuştum, elbette ki demokrasiye sahip çıkmak sadece CHP’lilerin, AKP’lilerin değil herkesin ortak görevi. TBMM’de olağanüstü toplantı söz konusu, arkadaşlarımız orada, TBMM’deler"