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Yaşam

İstanbul 24 saat susuz

İstanbul’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 ilçe ve 9 beldeye bu gece yarısından itibaren 24 saat süreyle su verilmeyecek

25 Ağustos 2008 03:00

İstanbul’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 ilçe ve 9 beldeye bu gece yarısından itibaren 24 saat süreyle su verilmeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’den (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, yeni döşenen Ömerli-Dudullu çelik boru ana isale hattının mevcut sisteme bağlantısı ve vana montaj çalışmaları nedeniyle yarın gece yarısından itibaren bazı yerlere 24 saat süreyle su verilemeyecek.

Su verilemeyecek yerler şöyle:

26 Ağustos 2008 Salı günü 24:00 ila 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü 24:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Anadolu Yakası :

Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Dudullu, Yenidoğan, Çekmeköy, Alemdağ, Sarıgazi, Taşdelen, Ataşehir, Beykoz İlçesi’nin yüksek kesimleri ile Kavacık ve Acarkent Bölgeleri

Avrupa Yakası :

Eminönü, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy ve Zeytinburnu İlçeleri’nin tamamı ile Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerinin sahil kesimleri.

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