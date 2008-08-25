İstanbul 24 saat susuz

İstanbul’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 ilçe ve 9 beldeye bu gece yarısından itibaren 24 saat süreyle su verilmeyecek.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’den (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, yeni döşenen Ömerli-Dudullu çelik boru ana isale hattının mevcut sisteme bağlantısı ve vana montaj çalışmaları nedeniyle yarın gece yarısından itibaren bazı yerlere 24 saat süreyle su verilemeyecek.



Su verilemeyecek yerler şöyle:



26 Ağustos 2008 Salı günü 24:00 ila 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü 24:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.



Anadolu Yakası :



Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Dudullu, Yenidoğan, Çekmeköy, Alemdağ, Sarıgazi, Taşdelen, Ataşehir, Beykoz İlçesi’nin yüksek kesimleri ile Kavacık ve Acarkent Bölgeleri



Avrupa Yakası :



Eminönü, Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy ve Zeytinburnu İlçeleri’nin tamamı ile Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerinin sahil kesimleri.



