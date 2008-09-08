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İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, geçen ay 138 bin 742 kişiye 48 milyon 604 bin 264 YTL ödendi.

08 Eylül 2008 03:00

İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ndeki bilgilere göre, uygulamanın başladığı Mart 2002'den 31 Ağustos 2008'e kadar, sisteme 1 milyon 286 bin 457  kişi başvurdu, 1 milyon 149 bin 441 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu  kişilere, 1 milyar 614 milyon 705 bin 906 YTL 13 YKR verildi.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, geçen ay 138 bin 742 kişiye 48 milyon 604 bin 264 YTL 55 YKr ödendi. Bu arada, fon kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonu'ndan Ağustos  ayında 342 kişiye 389 bin 959 YTL 71 YKr ödeme yapıldı.

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