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İşsizlik 2014'te yüzde 9,9'a yükseldi

2013 yılında 2 milyon 747 bin olan işsiz sayısı 2014 yılında artarak 2 milyon 853 bin kişiye ulaştı

06 Mart 2015 12:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılında işsizlik oranını yüzde 9,9 olarak açıkladı. Toplam işsiz sayısının 2 milyon 853 bin olduğu belirlendi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 2014 yılında İşsizlik oranı yüzde 9.9 ile çift hanenin eşiğinde gerçekleşti.
Gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.0 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.0 kadınlarda ise yüzde 11.9 oldu.

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 17.9, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılında 2 milyon 853 bin kişi oldu.

İşgücü 2014 yılında 28 milyon 786 bin kişi olarak belirlendi ve işgücüne katılma oranı ise yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3 kadınlarda ise yüzde 30.3 oldu.

TÜİK'in hesaplamalarında, çalışabilir nüfus kapsamında olmalarına karşın 28.2 milyon kişi iş gücü dışında tutuldu.
 

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