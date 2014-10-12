'İşsizken yaptığım bu belgeselin onuru muhalif oldukları için işsiz bırakılan gazetecilerin olsun...'

Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nun gerçek kişilerin organ nakli öncesi, nakil anı ve sonrasındaki yaşamlarını konu alan "Yeni Hayat" adlı belgeseli, 51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan özel gösterimde izleyiciyle buluştu. Tekelioğlu, "işsizliğin bağışladığı zamanda" yaptığını vurguladığı belgesel için, "Ben birçok meslektaşım gibi sadece görüşleri yüzünden işsiz bırakılan bir gazeteciyim… Yeni Hayat'ta bizlere 'muhalif' diyenlerin ve işsiz bırakanların da katkısı vardır! Acısı onların, Yeni Hayat'ın onuru ise kendi hayatlarını başkalarına artıranlarla işsiz bırakılan gazetecilerin olsun" dedi. Tekelioğlu'nun, Reyan Tuvi'nin Gezi belgeseli nedeniyle bu sene sansür tartışmalarına da sahne olan Altın Portakal'daki galada yaptığı konuşma ve belgesel ayakta alkışlandı.

Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda dün akşam (11 Ekim 2014) düzenlenen galaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve Tanju Çolak 'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuk ve izleyici katıldı.

Belgeselde hikâyesi ele alınan ve babaannesi Nazmiye Kocakuş’un verdiği böbrekle hayata dönen 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Kocakuş da galaya annesi Kerime ve babası Yahya Karakuş ile birlikte geldi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Demirbaş tarafından ilgiyle karşılanan Hüseyin, Menderes Türel'le de tanışarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gala girişinde Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Tanju Çolak ve Alper Demirbaş organ bağışına davet için bağış kartlarıyla poz verdiler.

Yeni Hayat'ı izleyip organlarını bağışladılar

Daha önce "40'ında 40 Kadın" ve "50'sinde Erkek" adlı 2 belgeseli bulunan Tuluhan Tekelioğlu, son belgeselinde organ naklini konu etti. Tekelioğlu, müziklerini ve montajını Paris'te Balkan Tekelioğlu ile yaptığı "Yeni Hayat"ta organ nakliyle hayata tutunmayı başaran ve kendisini yaşama döndürecek bağışçısınıbekleyen hastaların hikâyelerini gözler önüne serdi.

Sponsorluğunu Medical Park Hastaneler Grubu'nun üstlendiği film, 51'inci Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluştu. Bağışlanan organların adaylar arasında hangi hastaya verileceğine ilişkin karar anı ve nakil operasyonu gibi Türkiye'de ilk kez çekilen görüntüleri de içeren belgesel, gala gösteriminde büyük bir beğeni topladı. Ayakta alkışlanan belgeselin gösteriminden sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan standlara giden 40 izleyici organlarını bağışladı.

'Bizi işsiz bırakanların da katkısı var!'

Organ bağışının Türkiye'de hâlâ bir tabu olduğunu, insanların organlarını bağışlamaktan çekindiğini anlatan Tekelioğlu, şunları söyledi:

"Belgesel, bizi insanlığın başka bir yüzüyle karşı karşıya getiriyor. 15 gün, 12 saat boyunca, eş zamanlı olarak kameraya kaydettiğimiz görüntüler, bugüne kadar görmekten imtinayla kaçındığımız hayatın gerçekleri. Hiçbir kaygı duymadan büyük cesaretle organlarını sevdiklerine bağışlayan insanlar, hayatın kıyısındayken yaşama tutunabilen çocuklar, yetişkinler ve o insanların hayatta kalması için kendini adamış organ nakli hekimleri."

'Acısı bizi işsiz bırakanlara, onuru işsiz gazetecilere…'

Yeni Hayat'ı muhalif olduğu gerekçesiyle işsiz bırakıldığı dönemde yaptığını belirten Tuluhan Tekelioğlu, şöyle devam etti:

"Ben birçok meslektaşım gibi sadece görüşleri yüzünden işsiz bırakılan bir gazeteciyim. İşsizliğin bana bağışladığı zamanda Yeni Hayat'ı çektim. Gazeteciliğin kimsenin kimseye bağışlayamayağı bir meslek olduğu inancıyla işsiz bırakıldığımız bu yollarda gazeteciliğe bir kez daha inandım. Gazetecilik bir iş değil, bir yaşam biçimidir. Yeni Hayat'ta bizlere 'muhalif' diyenlerin ve işsiz bırakanların da katkısı vardır! Acısı onların, Yeni Hayat'ın onuru ise kendi hayatlarını başkalarına artıranlarla işsiz bırakılan gazetecilerin olsun."

'O bir kahraman'

Belgesel galasının ardından düzenlenen söyleşide organ naklinin önemine dikkat çeken Tekelioğlu, sahneye Prof. Dr. Alper Demirbaş’ı davet etti. Organ nakli olmuş hastalarla bir araya gelen Prof. Dr. Demirbaş, Tekelioğlu tarafından "Kahraman" olarak anons edildi.

Türkiye'nin organ nakli alanında en önde gelen hekimlerinden olan ve alkışlar arasında sahneye çıkan Prof. Dr. Demirbaş, insanları organ bağışına davet etti. Amacının Türkiye’de organ nakli bekleyen ek hasta kalmayıncaya kadar çalışmak oduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirbaş, ayakta alkışlandı.

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