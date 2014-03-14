İşsizlere 1 milyon dolarlık dünya turu teklifi

Britanya’daki Seyahat şirketi Luxury Travel Intelligence, VeryFirsttoKnow.com sitesi arayıcılığıyla 1 milyon dolar harçlıkla dünyayı gezecek birini aradıklarını duyurdu. 1 milyon dolarlık işçinin dünyanın önde gelen 50 seyahat rotasına gideceği özellikle popüler otellerde kalıp, en çok konuşulan restoranlarda yemek yiyeceği ve gece hayatında öne çıkan kulüpleri ziyaret edeceği belirtildi.

Karşılığı objektif bilgi

İlanda, “1 milyon dolarla dünyayı bedava gezecek bir aday aranıyor. İşe alınacak kişi bir yılını dünyanın en iyi lokantalarında yemekler yiyerek, beş yıldızlı otellerde kalarak ve dünyanın en elit gece kulüpleri ve tesislerinde eğlenerek geçirecek. İşe başvuracak kişilerin iyi yemek yemeyi sevmesi, kültürel aktivitelerde yer alma isteğinde olması ve yeniliklere açık olması gerekiyor. Yazma yeteneği de varsa bu artı bir özellik olarak dikkate alınacak. Çiftler de başvurabilir” denildi. Üyelerine yeni lüks mekanlara dair ilk bilgiyi veren VeryFirsttoKnow.com sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Amar Thapen, “Karşılıklı bir alışveriş gibi düşünün” dedi. Bu iş aslında Luxury Travel Intelligence şirketinin müşterilerine lüks seyahate yönelik detaylı, objektif bilgiler verme planının bir parçası.



Şirket her ne kadar kendi istihbarat ve araştırmalarına güvense de lüks seyahat severlerden de katkı alabileceğine inanıyor. Şirketin açıklamasında, 1 milyon dolarlık turistin dünyanın önde gelen 50 seyahat rotasına gideceği özellikle popüler otellerde kalıp, en çok konuşulan restoranlarda yemek yiyeceği ve gece hayatında öne çıkan kulüpleri ziyaret edeceği belirtildi.