Bisikletle dünya turuna çıkan çift trafik kazasında öldü

Bisikletle dünya turuna çıkan iki İngiliz, Tayland'da trafik kazasında hayatını kaybetti.

Tayland polisi, Bangkok'un doğusunda bir bölgede bisikletleriyle yol alan Peter Root ve Mary Thompson'a kamyonet çarptığını ve her ikisi de 34 yaşında olan İngilizlerin öldüğünü bildirdi.

İkilinin cesetlerinin bisikletlerle birlikte yol kenarında bulunduğunu bildiren polis yetkilileri, bisikletçilere dikkatsizlik sonucu çarptığı anlaşılan ve kazada ağır yaralanan kamyonet şoförü hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Taylandlı yetkililer, olaydan derin üzüntü duyduklarını ve cenazelerin teslimi konusunda ikilinin ailesine her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduklarını bildirdi.

'Yaşamanın en verimli hali'

Peter Root'un babası Jerry Root'un AP'ye yaptığı açıklamaya göre, sanat eğitimi alırken tanışan ve 6 yıl boyunca bu seyahat için para biriktiren ikili, İngiltere 'den Temmuz 2011'de ayrılmıştı.

"Seyahat hakkında sadece konuşmakla kalmadılar, bunu gerçekleştirdiler. Onlarla daha fazla gurur duyamazdım" diyen Jerry Root, ikilinin böyle bir deneyimi paylaşarak çok mutlu olduklarına inandığını söyledi.

Oğlu ile arkadaşının, arzu ettikleri hayatı yaşadığını vurgulayan Jerry Root, "Yaşamanın en mutlu, en verimli haliydi" diye konuştu.

Bisikletle Avrupa, Ortadoğu , Orta Asya ve Çin'i gezen Root ve Thompson, yolculuk notlarını internet üzerinden meraklısıyla paylaşıyordu.

Bisikletle seyahat konusunda deneyimli oldukları belirtilen ikili, "Two on Four Wheels" adını verdikleri internet sitesine fotoğraflar yükleyerek yolculuğun detaylarını aktarıyordu.

İkilinin Twitter ve Facebook'ta da çok sayıda takipçisi vardı.