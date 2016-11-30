İşsiz kalınca kendini yakmaya çalıştı

Antalya'da işsiz kalınca borçları yüzünden bunalıma giren 38 yaşındaki Mehmet Kapurtu, belediye önünde kendini yakma girişiminde bulundu. Kapurtu, iş sözü verilerek ikna edildi.
DHA'da yer alan habere göre, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.30 sırasında Kepez İlçesinde bulunan Kepez Belediyesi bahçesinde meydana geldi.
İşsiz olan ve borçları nedeniyle bunalıma giren Mehmet Kapurtu, elinde benzin bidonuyla belediye bahçesine geldi.
Binanın giriş kısmındaki meydan önüne benzin bidonunu alarak oturan Kapurtu'yu görenler durumu polise bildirdi.
Polisi karşısında gören Kapurtu, elindeki çakmağı göstererek kendini yakacağını söyledi. İtfaiye ekipleri de Kapurtu'nun arkasında yangın söndürme tüpüyle bekledi.
Polis, yaklaşık 10 dakikalık ikna çalışmasının ardından, iş sözü verilen Kapurtu'yu eyleminden vazgeçirdi. 112 sağlık ekibinin kontrol ettiği Kapurtu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.