ISS mürettebatının Dünya'ya dönüşü gecikiyor



ISS'e geçen ay gönderilen Rus kargo aracı Progress M-27M kontrolden çıkmıştı. Teknik arızası giderilemeyen araç 2,5 tonluk yüküyle atmosfere girmiş, yanarak yok olmuştu.

Rus Uzaycılık Kurumu'nda (Ruskosmos) ISS'ten sorumlu koordinatör Vladimir Solovyov, arızanın taşıyıcı Soyuz roketinden kaynaklandığını, seferlerin yeniden başlatılabilmesi için analiz sürecinin tamamlanmasını bekleyeceklerini söyledi. Solovyov, bu çerçevede ISS'teki üç astronotun Dünya'ya dönüşünün haziran ayı ortasına ertelendiğini açıkladı.

Aralarında İtalya'nın ilk kadın astronotu Samantha Cristoforetti'nin de bulunduğu üç kişilik ekip geçen yılın kasım ayında ISS'e ulaşmıştı.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Japon astronot Kimiya Yui ve ABD'li astronot Kjell Lindgren'den oluşan ekip ise mayıs sonu yerine temmuz sonunda ISS'e yollanacak.

Dragon, 19 Haziran'da yola çıkıyor

Yetkililer, ertelemenin ISS'te herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağını, istasyonda yeterince gıda ve içecek maddesi ile teknik malzemenin bulunduğunu vurguladı. 19 Haziran'da fırlatılacak ABD'li özel şirket SpaceX'e ait kargo aracı Dragon, ISS'e erzak ve malzeme taşıyacak.

Yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki yörüngede seyreden ISS'te halen 6 kişilik mürettebat görev yapıyor.