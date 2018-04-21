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Yaşam

İsrailli oyuncu Natalie Portman, ülkesinin verdiği “Genesis Ödülü”nü geri çevirdi

Natalie Portman'ın katılmayacağını duyurmasının ardından ödül töreni iptal edilirken, ödülün değerinin 2 milyon dolar olduğu açıklandı

21 Nisan 2018 21:44

Hollywood oyuncusu Natalie Portman, Kudüs’te kendisine verilmesi planlanan 2 milyon dolar değerindeki “Genesis Ödülü”nü geri çevirdi. İsrailli oyuncu bölgede “yaşanan son olaylar” nedeniyle bu ülkeye gitmeme kararı aldığını duyurdu. Bunun üzerine ödül töreni iptal edildi.

Filistinlilerin Gazze sınırında son haftalardaki “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” eylemlerinde onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Genesis Ödülü’nü veren vakıf da oyuncunun İsrail hükümetinin politikalarına katılmama kararına saygı duyduklarını açıkladı. Kudüs doğumlu Portman 3 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmişti
 

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