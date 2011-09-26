-İsrailli müzik grubundan "dostluk mesajları" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen AnkiRock festivalinde Türk seyircilerin karşısına çıkan İsrailli rock müzik topluluğu Orphoned Land'in üyeleri, başkent Ankara'da Türk seyircilere dostluk mesajları gönderdi. Solist Kobi Farhi, baş gitarist Uri Zelcha, gitarist Matti Svatizky ve davulda Matan Shmuely'den oluşan grup üyeleri, Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı ''Estaribim''i de seslendirdi. Müzisyenler, sahneden kimi kez dinleyenlere Türkçe olarak da seslendi. Grup üyeleri, konser öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kobi Farhi, Türkiye'ye ilk kez 10 yıl önce konser vermek için geldiklerini ve Türkiye'yi hala ''ikinci evleri'' olarak gördüklerini ifade etti. Nasıl ailelerinden vazgeçemeyeceklerse Türkiye'den de vazgeçemeyeceklerini dile getiren Farhi, ''Türk misafirperverliğini her zaman sevdik. Biz sahneye çıktığımızda herkes bize katılıyor. Siyaset bu gerginliği ortadan kaldırmada yeterli gelmediğinde sanatçılar bunu başarıyor'' diye konuştu. -''Tüm ölümler trajedidir''- Mavi Marmara saldırısına ilişkin görüşlerini dile getiren Farhi, şöyle konuştu: ''Olanlar çok üzücüydü. İnsanların ölmesi bir trajediydi. Bütün ölümler trajedidir. Bu tür olayların bir daha olmamasını diliyorum. Karşılıklı iletişimin bu ve benzeri olayları engelleyeceğini umuyorum. Sonuçta biz sadece müzisyeniz. Bazen insanlar dünyayı nasıl değiştirebiliriz diye soruyorlar. Biz nasıl dost olunabileceğinin çok basit bir örneğini gösteriyoruz. Konserimizde Lübnanlı, İsrailli, Türk insanların arkadaşlığını sergiliyoruz. Durum ne kadar kötü olursa olsun biz örnek olmaya devam edeceğiz.'' Erkin Koray'ın ''Estarabim'' isimli şarkısının kaydını, sanatçının kendisiyle birlikte yaptıklarını da aktaran Farhi, Koray'la birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı da kameralara gösterdi. ''Bence Erkin Koray Türk müziğinin babası'' ifadelerini kullanan Farhi, diğer pek çok sanatçıyı da tanıdığını, ancak Erkin Koray'ın kendisi için farklı olduğunu söyledi. Farhi, sözlerinin sonunda ''Türkiye'yi seviyorum'' diyerek sevgisini dile getirdi. -''Yahudi-Arap dostluğunu destekliyorlar''- Grubun 10 yıldır tur menajerliğini yapan Derya Engin de İsrailli grubun 2001'deki yurt dışı ilk konserlerini Türkiye'de verdiklerini anlattı. Türkiye'den gördükleri ilgiyle grubun tekrar toparlanarak albüm çıkardığını dile getiren Engin, ''2010 Aralık ayında da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin elinden Barış Ödülü aldılar Ortadoğu'da yaptıkları çalışmalardan ötürü. Çünkü Yahudi-Arap dostluğunu destekliyorlar. 2005'de Filistin olayları patladığında, kendileri bir yardım düzenleyerek Filistin'deki kamplara göndermeye çalıştılar ve devlet tarafından engellendiler. Aslında garip oldukları da düşünülüyor; çok destekleyenleri de var'' diye konuştu. İsrailli grubun kendisi ile çalışmak istemesinin de ilginç ayrıntılarla dolu olduğunu belirten Derya Engin, ''Aynı dili konuşmuyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.