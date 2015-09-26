İsrailli model Bar Refaeli düğününde hava sahasını kapatmak istedi

İsrailli ünlü model Bar Refaeli, perşembe akşamı ülkesinde tartışmalı bir törenle dünyaevine girdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentindeki Carmel Forest Spa Resort isimli mekânda nişanlısı İsrailli 40 yaşındaki işadamı Adi Ezra ile evlenen Refaeli'nin (30) düğününe 300 kişilik bir grup katılırken, düğün öncesinde Hayfa hava sahasının kapatılması tartışması ülkenin gündemine oturdu.

Gökyüzü İsraillilere ait

Sabah'ta yer alan habere göre, İsrail basını Refaeli'nin tıpkı Hollywood yıldızları gibi paparazziler tarafından havadan görüntülenmemek için İsrail Sivil Havacılık Dairesi'ne başvurarak düğünün yapılacağı perşembe günü 17.00 ve cuma günü 02.00 saatleri arasında otel bölgesinin hava sahasının kapatılmasını istediğini ve Daire Müdürü Joel Feldschuh'un bu istediği olumlu karşıladığını duyurdu. Ancak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, bir ültimatomla yarıbağımsız kurumun müdürünün kararı iptal etmemesi halinde işten kovulacağını açıkladı ve "Gökyüzü tüm İsraillilere aittir" dedi.

Bakan noktayı koydu

ABD'de yayımlanan People dergisi, Refaeli'nin sadece kendilerinin izin verdiği hava araçlarının otel bölgesine inişine izin verilmesini istemişti. Bu araçlar arasında düğünün güvenliği ve fotoğraflanmasından sorumlu bir balon, iki helikopter ve 5 insansız hava uçağı sıralanmıştı. Ancak tartışmaya son noktayı koyan Bakan, Jerusalem Post'a röportajında düğünde hava sahasının tüm trafiğe açık olacağını duyurdu.